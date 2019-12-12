МИД назвал русофобией проект США о признании РФ «спонсором терроризма»

Американский законопроект о возможном признании РФ «спонсором терроризма» является не чем иным, как проявлением «русофобской политики», считает официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Все, что творится в Конгрессе и Сенате Соединенных Штатов, живет своей какой-то странной жизнью в контексте России», - заявила дипломат.

Она отметила, что нападки на Москву стали одной из главных тем в ходе различных избирательных кампаний в США. Эти политические манипуляции наносят удар и без того страдающим двусторонним отношениям, уверена Захарова.

Напомним, для окончательного принятия законопроекта главе Госдепа Майку Помпео нужно решить - стоит ли считать террористами ополченцев ДНР и ЛНР, которых, по мнению Вашингтона, поддерживает Москва.