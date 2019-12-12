«Менеджер» Харламова оставил узбекских нефтяных магнатов без корпоратива

В Ташкенте неизвестный мошенник заполучил 250 тысяч рублей, пообещав устроить новогодний корпорантов с участием Гарика «Бульдога» Харламова.

На контакты менеджера артиста в Интернете наткнулась ивент-специалист Инна, которая занималась организацией новогоднего праздника для сотрудников крупной нефтяной компании.

Всего за одно выступление предприятие было готово заплатить ведущему в лице Харламова три миллиона рублей. Инна заключила договор с якобы представителем комика и в качестве предоплаты перечислила четверть миллиона. После этого «менеджер» артиста стал уклоняться от ответов, а спустя время и вовсе перестал выходить на связь.

Спустя время Инна нашла контакты настоящего представителя Харламова и выяснила, что артист не имеет понятия о будущих гастролях в Узбекистане. Как пишет «МК», ивент-менеджер уже подала заявление в полицию.