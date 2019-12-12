Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

Юрия Лужкова похоронили в Москве, на Новодевичьем кладбище. В последний путь бывшего градоначальника проводили его родные и близкие.

Прощание и отпевание, которые провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл, состоялись в храме Христа Спасителя, откуда тело доставили на кладбище.

На прощание с экс-мэром столицы прибыли Владимир Путин, Сергей Собянин, многие политики, деятели культуры, а также сотни москвичей.

Юрий Лужков ушел из жизни 10 декабря в немецкой клинике во время операции. Политик возглавлял Москву с июня 1992 года до сентября 2010 года - более 18 лет.