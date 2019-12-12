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Внимание к деталям: что происходило в кулуарах «нормандской встречи»

Федор Иваница
Татьяна Полуказакова
15:18 12.12.2019
Журналист «Звезды» рассказал о том, что осталось за кадром встречи лидеров России, Украины, Германии и Франции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alexei Nikolsky, Kremlin Pool, Globallookpress

Саммит в «нормандском формате» состоялся 9 декабря. В Париже встретились главы России, Украины, Германии и Франции. Корреспондент «Звезды» Федор Иваница рассказал об интересных деталях переговоров.

Особое внимание он обратил на то, как прибыли на встречу лидеры государств. По его словам, российский президент был единственным, кто исполнил протокол в точности, как было предписано. Изначально машины глав России, Украины и Германии должны были останавливаться поодаль от дворца, и лидеры должны были проходить к крыльцу, где их ждал президент Франции.

«Машина Ангелы Меркель подъехала сразу к ступенькам, что породило сразу какие-то конспирологические выводы относительно состояния ее здоровья», - рассказал Иваница.

По его словам, автомобиль Зеленского остановился там, где следовало, но сам украинский лидер прошел, «практически не замечая почетный караул».

«Владимир Путин кивнул, как и полагается, и постоял немного рядом с почетным караулом. И потом пошел на встречу к Макрону», - объяснил корреспондент «Звезды» в студии «Открытого эфира».

Он добавил, что президенты России и Франции встретились очень тепло и обнялись, а также во время прощания долго о чем-то говорили.

Еще как одну интересную деталь он отметил общение Путина с Макроном и Меркель после пресс-конференции.

«Что-то еще продолжали обсуждать. Меркель по-русски, даже было слышно, сказала: "Да, понимаю". Без акцента говорит», - добавил Иваница.

По его мнению, сама встреча «нормандской четверки» показала, что настроение у всех было конструктивное.

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