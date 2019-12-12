В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили нашли обломки
В зоне поиска пропавшего с радаров самолета чилийских ВВС, который летел в Антарктиду найдены обломки. Они были обнаружены в воде в 30 км к югу от места, где самолет последний раз выходил на связь. Находку сделало чилийское судно Antartic Endevour.
«Есть свидетельства, указывающие на то, что это может быть часть обломков внутренних топливных баков самолета Hercules C130», - передает ВВС южноамериканской республики, пишет ТАСС.
Они будут переданы на континент для установления принадлежности к Hercules C130 ВВС Чили.
Военное воздушное судно вылетело с авиабазы в Пунта-Аренас девятого декабря. Во время полета на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы самолет пропал с радаров.
На борту самолета находилось 17 членов экипажа и 21 пассажир. Спустя семь часов после потери контакта с самолетом, ВВС объявили его «потерпевшим крушение».