В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили нашли обломки

В зоне поиска пропавшего с радаров самолета чилийских ВВС, который летел в Антарктиду найдены обломки. Они были обнаружены в воде в 30 км к югу от места, где самолет последний раз выходил на связь. Находку сделало чилийское судно Antartic Endevour.

© FACh_Chile Twitter

«Есть свидетельства, указывающие на то, что это может быть часть обломков внутренних топливных баков самолета Hercules C130», - передает ВВС южноамериканской республики, пишет ТАСС.

Они будут переданы на континент для установления принадлежности к Hercules C130 ВВС Чили.

© FACh_Chile Twitter

Военное воздушное судно вылетело с авиабазы в Пунта-Аренас девятого декабря. Во время полета на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы самолет пропал с радаров.

На борту самолета находилось 17 членов экипажа и 21 пассажир. Спустя семь часов после потери контакта с самолетом, ВВС объявили его «потерпевшим крушение».