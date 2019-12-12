Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропортах

Госдума приняла в третьем чтении закон, который возвращает в здания аэропортов курилки. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Как отмечается, закон предлагает разрешить в аэропортах курение табака в специальных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции. Предположительно, они будут располагаться в зонах, предназначенных для пребывания зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, и зонах для пассажиров, которые следуют транзитом.

Законом устанавливается, что курительные комнаты должны быть размещены так, чтобы из других помещений нельзя было наблюдать за курением табака.

Документ в 2017 году внес в Госдуму депутат от «Единой России» Сергей Боярский.

После некоторых уточнений комитеты по охране здоровья и по транспорту дали рекомендации принять законопроект в первом чтении. Министерство здравоохранения выступало против этого решения. В ведомстве заявляли, что возвращение курительных комнат в аэропорты приведет к возрастанию числа курильщиков и увеличению сопутствующих заболеваний.

Тем не менее, в июле Госдума приняла законопроект в первом чтении. Перед вторым чтением в документ были внесены поправки о том, что стены курительных комнат должны быть непрозрачными.

По словам Боярского, цель законопроекта заключается в возвращении чистого воздуха в общественные пространства, потому как курильщики продолжают дымить в туалетах.