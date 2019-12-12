В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с экс-мэром столицы

Церемония прощания с экс-мэром столицы Юрием Лужковым завершилась в храме Христа Спасителя. После этого гроб с телом погрузили в катафалк, который сейчас направляется на Новодевичье кладбище, где будет захоронен политик.

Церемония прощания длилась около семи часов. Проститься с бывшим градоначальником пришло множество деятелей культуры и искусства, а также политиков. Среди них - глава Минобороны Сергей Шойгу, действующий московский мэр Сергей Собянин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, ректор МГУ Виктор Садовничий и сотни других людей. Не смог не отдать дань уважения Юрию Лужкову и президент РФ Владимир Путин.

Напомним, бывший мэр Москвы ушел из жизни 10 декабря в одной из клиник Мюнхена. Причиной смерти Лужкова стала сильная аллергическая реакция.