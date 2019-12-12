Третьяк возложил цветы к гробу Лужкова

На прощание с экс-градоначальником Москвы пришел глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Он возложил букет красных роз к гробу Лужкова.

Прощание с бывшим мэром столицы проходило в храме Христа Спасителя.

Двенадцатого декабря вся Москва прощается Лужковым. Он умер на 84 году жизни в одной из клиник Мюнхена после операции на сердце.

На прощание с экс-градоначальником приехали Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, действующий мэр Москвы Сергей Собянин и многие другие.