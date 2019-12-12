Братья Запашные встретились с Папой Римским Франциском

Дрессировщики Аскольд и Эдгард Запашные поделились историческими кадрами в своем Instagram. На них руководители Большого Московского цирка запечатлены во время встречи и рукопожатия с Папой Римским Франциском.

© askoldzap, instagram

«Удостоились чести презентовать российский цирк (и "Большой московский цирк" в частности) в Ватикане перед Папой Римским Франциском и десятитысячной аудиторией в "Зале аудиенций Павла VI". Приятно было узнать, что Ватикан активно поддерживает наше искусство, а сам Папа очень любит цирк с животными», - написал Аскольд.

Номера жонглеров и акробатов были представлены в ходе традиционной коллективной аудиенции в аудиториуме Павла VI в Ватикане. Артисты под рождественскую музыку выстроили живую пирамиду, на вершине которой стояла 9-летняя Даша Заец, молодая представительница династии акробатов.

Завершив представление, россияне преподнесли понтифику в подарок книгу, выпущенную к недавнему 100-летнему юбилею советского цирка, а также альбом о Большом Московском цирке.