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Госдума приняла закон о повышении МРОТ

Александра Арсентьева
14:13 12.12.2019
Принятие закона будет способствовать повышению заработной платы почти 3,2 миллионов работников.
Госдума приняла закон о повышении МРОТ
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Государственной думой принят закон о повышении МРОТ на 7,5%. Документ на рассмотрение депутатов внесло правительство.

С 1 января МРОТ возрастет на 850 рублей - до 12 130 рублей в месяц, данная сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале этого года.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие закона будет способствовать повышению заработной платы почти 3,2 миллионов работников.

С учетом процентных надбавок и районных коэффициентов, минимальный уровень оплаты труда увеличится от 850 рублей в южных и центральных регионах до 2,55 тысячи рублей на Чукотке, там установлены самые большие коэффициенты, сообщает РИА Новости.

Повышение минимального размера оплаты труда потребует дополнительных расходов из бюджета в 20,9 миллиарда рублей, треть суммы при этом вернется в бюджетную систему в виде налогов и взносов в разные фонды.

На увеличение зарплат сотрудников федеральных государственных учреждений будет потрачено 5,8 миллиарда рублей, работников муниципальных и государственных учреждений субъектов - 15,1 миллиарда рублей.

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