Выспаться вопреки: врач рассказал, как правильно спать при сменном графике

Сменный рабочий график влияет на качество сна. Сотрудникам, которые работают по сменам, трудно придерживаться трудового расписания и режима сна. Однако возможно приспособиться к изменениям в распорядке дня и адаптировать свой организм, сказал RT руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин.

Первый совет, который дал сомнолог – это найти новую работу, без сменного графика.

Но, если это невозможно, врач рекомендует придерживаться своего трудового расписания и графика сна на протяжении всей рабочей недели.

«Это означает, что если, например, человек две ночи работает, а две не работает, он в нерабочие дни должен также бодрствовать в ночной период времени, а днем спать», - разъяснил Калинкин.

По его словам, важно сохранять этот цикл и в будние и в выходные дни, чтобы негативные последствия не отразились на здоровье. Также он предлагает оставлять «окошко» для встреч с друзьями или других социальных действий, но все-таки стараться спать в выходные днем, если накануне человек также спал на работе.