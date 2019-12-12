Меладзе пришел проститься с Лужковым

Певец Валерий Меладзе пришел проститься с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храм Христа Спасителя, где проходят прощание и отпевание.

Меладзе возложил огромный букет роз к гробу покойного, после чего подошел к вдове Лужкова Елене Батуриной и выразил ей, а также двум дочерям экс-градоначальника свои соболезнования.

В четверг, 12 декабря, вся Москва прощается с бывшим мэром Юрием Лужковым. Он скончался в Мюнхене после операции на сердце. Ему было 83 года.

На прощание с Лужковым приехали президент Владимир Путин, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, действующий столичный мэр Сергей Собянин и многие другие.