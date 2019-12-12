Помощница Петросяна прокомментировала сообщения о свадьбе

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова прокомментировала слухи в прессе об их свадьбе.

«Спасибо всем, кто за эти часы травли в СМИ нашел минутку и отозвался добрым словом, пожеланием, комментарием и поддержкой. Я вижу, что благоразумных, мыслящих, добросердечных людей гораздо больше, чем неадекватных фанатиков», - написала она в Instagram.

По словам Брухуновой, ее жизнь не поменялась и она существует в привычном для себя режиме и «ни на что не жалуется». Девушка обратила внимание на то, что остается самостоятельным человеком, а «не довеском к артисту Евгению Петросяну».

Помощница юмориста попросила не обращаться к ней за комментариями по поводу ее личной жизни.

«Мне не за что ни перед кем оправдываться! Я вправе распоряжаться своим личным временем и пространством так, как сочту нужным без оглядки на "доброжелателей"», - добавила Брухунова.

Напомним, несколько дней назад помощница Петросяна опубликовала в соцсетях букет белых цветов, после чего пользователи и журналисты предположили, что она вышла замуж за юмориста. После этого Брухунова удалила пост.

Сам Евгений Петросян назвал сообщения о свадьбе «клеветой, оскорблением и издевательством над его личной жизнью».