Хазанов объяснил, за что благодарен Лужкову

На прощании с экс-мэром столицы Юрием Лужковым Геннадий Хазанов рассказал «Звезде», что благодарен градоначальнику за назначение на пост руководителя Театра эстрады.

«То, что сегодня из себя представляет Москва - это заслуга этого уникального человека, но а мои личные пристрастия объясняются прежде всего тем, что в конце 90-х годов конкретно Юрий Михайлович мне доверил место художественного руководителя московского Театра эстрады, на котором я нахожусь и по сей день. Главное, что это был уникальный, творческий, фантастически любящий жизнь человек», - сказал Хазанов.

Напомним, бывший мэр Москвы ушел из жизни 10 декабря в одной из клиник Мюнхена. Причиной его смерти стала сильная аллергическая реакция. Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище в столице.