Самарские студенты выиграли международный конкурс по космическим разработкам

Студенты Самарского университета стали лауреатами международного французского конкурса в области космических разработок. Глеб Бурдонов и Антон Полтораднев представили проект экспериментальной ракеты TSR 2.0, которая способна вывести на километровую высоту зонд весом 1,5 килограмма.

Технология позволяет доставлять в космос системы телеметрии, спасения и расстыковки в экстренных ситуациях. Аппарат собирает данные GPS, высоты, угловых и линейных ускорений. Информация записывается на карту памяти и во время полета передается оператору. Разработка принесла молодым студентам награду Национального космического агентства Франции. В конкурсе принимали участие более 10 команд из разных стран, но главный приз достался россиянам.

«Наиболее сложным было все-таки научиться работать в команде, научиться понимать друг друга, научиться выполнять все сроки вовремя. Вот это самое сложное. Сами технические моменты - они сложные, конечно, но при должном усердии воплотить в реальность их можно», - рассказал Глеб Бурдонов.

К слову, осенью этого года молодые конструкторы были признаны лучшими среди всех научных студенческих объединений в России. После окончания университета они планируют заняться созданием многоразовых ракет и возвращением их ступеней.