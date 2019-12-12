Шилов: благодаря Лужкову был сохранен Черноморский флот

Советский и российский художник-живописец и график Александр Шилов пришел проститься с экс-мэром Юрием Лужковым в храм Христа Спасителя.

По его словам, Юрий Лужков очень волновался за многих людей, помогал стоить жилье для моряков в Севастополя и причастен к сохранению Черноморского флота.

«Был очень добрый человек с ранимым сердцем. Величайший патриот, это знают все. Взять хотя бы одно то, что как он волновался, не только на словах, но и на деле», - сказал Шилов. «Он помогал очень морякам, строил им жилье в Севастополе. Его за это сделали персоной нон грата на Украине, не пускали в Севастополь. Но он не обращал внимания и помогал морякам. И помог флоту, строили корабли. Благодаря ему был сохранен Черноморский флот»,- подчеркнул художник.

Юрий Лужков, бывший мэром Москвы более 18 лет, умер 10 декабря в одной из немецких клиник в Мюнхене после операции на сердце. Экс-градоначальнику было 83 года.