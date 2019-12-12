Госдума предложила отменить штрафы за превышение средней скорости

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который запрещает наказывать водителей за превышение среднего скоростного режима на контролируемом участке дороги.

Парламентарии считают, что расчет средней скорости, который производится между двумя или несколькими камерами, не может считаться доказательством для вынесения штрафов. Поэтому нарушение должно быть зафиксировано в конкретном месте и в конкретное время. Принятие соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях поддержали все думские фракции.

В настоящее время в России уставлено около одной тысячи камер для измерения средней скорости. Если водители обжалуют штрафы с таких устройств в суде, там, как правило, встают на сторону граждан.