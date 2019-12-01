Смертельно опасны: врач назвал четыре главных врага сосудов

Сосуды выполняют транспортную функцию крови, которая доставляет кислород и питательные вещества к органам. Поэтому, сосуды должны быть открытыми и эластичными. Их состояние может ухудшаться из-за вредных привычек.

О главных врагах, причиняющих вред сосудам рассказал и дал рекомендации по поддержанию здоровья профессор медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле, передает издание Focus.

Например, курение приводит к сжиманию сосудов, из-за чего некоторые части тела перестают снабжаться кровью.

Диабетикам врач советует следить за уровнем сахара в крови. Он разрушает внутреннюю стенку сосудов.

Также высокий показатель холестерина делает артерии хрупкими, увеличивая риск образования бляшек.

Четвертый бич – высокое кровяное давление. Из-за этой проблемы сосуды может привести к разрыву.

Чтобы сохранить здоровье сосудов, врач посоветовал есть овощи разных цветов и богатую ненасыщенными жирными кислотами пищу. Также он рекомендует поддерживать вес в норме и выходить на прогулку несколько раз в день.