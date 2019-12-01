Глава Совета Европы принесла соболезнования после трагедии в Забайкалье

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила соболезнования в связи с трагедией с участием пассажирского автобуса недалеко от города Сретенска в Забайкальском крае.

В обращении сказано, что она «глубоко опечалена и шокирована» новостью о смертельном ДТП, произошедшем днем 1 декабря.

«От имени Совета Европы я хотела бы выразить чувства нашей симпатии и солидарности с семьями погибших», - пишет РИА Новости, ссылаясь на текст документа.

Также Пейчинович-Бурич искренне пожелала полного и скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Автобус с пассажирами слетел с моста на лед замерзшей реки на 60-м километре автодороги Могойтуй - Сретинск - Олочи.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».