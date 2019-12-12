Путин приехал на церемонию прощания с Лужковым
Бывший мэр будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Владимир Путин приехал на церемонию прощания с экс-мэром столицы Юрием Лужковым, которая проходит в храме Христа Спасителя.
Проститься с экс-градоначальником также прибыли глава Минобороны Сергей Шойгу, действующий московский мэр Сергей Собянин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, ректор МГУ Виктор Садовничий и сотни других людей.
Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
Напомним, бывший мэр Москвы ушел из жизни 10 декабря в одной из клиник Мюнхена. Причиной смерти Лужкова стала сильная аллергическая реакция.