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Рада продлила еще на год закон об особом статусе Донбасса

Василиса Морозова
12:55 12.12.2019
Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года.
Рада продлила еще на год закон об особом статусе Донбасса
© Фото: Alexander Rekun, Global Look Press

Депутаты Рады поддержали продление закона об особом порядке местного самоуправления в ДНР и ЛНР, сообщает «112.Украина».

Всего 320 депутатов проголосовали «за» законопроект, представители «Батькивщины» воздержались, партия «Голос» выступила против.

Как ранее рассказал зампредседатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко, законопроект, который продлит старый закон, будет состоять из одной фразы, в которой 2019-й заменят на 2020-й. Изменений в конституции Украины он не предусматривает.

Украинский лидер Владимир Зеленский говорил об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей шла на недавно прошедшем саммите «нормандской четверки» в Париже. Он отметил, что его продлят еще на год.

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