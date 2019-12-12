Рада продлила еще на год закон об особом статусе Донбасса

Депутаты Рады поддержали продление закона об особом порядке местного самоуправления в ДНР и ЛНР, сообщает «112.Украина».

Всего 320 депутатов проголосовали «за» законопроект, представители «Батькивщины» воздержались, партия «Голос» выступила против.

Как ранее рассказал зампредседатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко, законопроект, который продлит старый закон, будет состоять из одной фразы, в которой 2019-й заменят на 2020-й. Изменений в конституции Украины он не предусматривает.

Украинский лидер Владимир Зеленский говорил об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей шла на недавно прошедшем саммите «нормандской четверки» в Париже. Он отметил, что его продлят еще на год.