Патриарх Кирилл рассказал о решающей роли Лужкова в восстановлении храма Христа Спасителя

Во время церемонии прощания и отпевания экс-мэра Москвы Юрия Лужкова выступил патриарх Кирилл. Он рассказал, что именно благодаря инициативе бывшего мэра столицы был восстановлен храм Христа Спасителя.

«Мы провожаем в последний земной путь выдающегося государственного деятеля России конца XX - начала XXI веков, бывшего мэра города Москвы Юрия Михайловича Лужкова. Сегодня о нем говорят многие и говорят очень хорошо, отмечая его таланты, сверходаренную природу, способность удивительно творчески, активно, последовательно решать все те задачи, которые он должен был решать как мэр столицы России», - сказал патриарх.

По его словам, Лужков впечатлял своей энергией, широким кругозором и остротой ума.

«Я бы хотел сказать то, что сейчас мало кто говорил. Я бы хотел отметить его особые человеческие качества. Мне приходилось с ним общаться и в формальной обстановке, и при обсуждении довольно сложных вопросов, и в человеческой обстановке. Я всегда поражался не только остроте ума, широкому кругозору и способности беседовать на различные темы и творчески воспринимать ту информацию, которая была для него новая. Я всегда был тронут особой атмосферой и энергией, которую излучал Юрий Михайлович. Он действительно был творческим, увлекающимся человеком, внимательным к собеседнику, ко всему тому новому, что он слышал, видел, и все критически осмыслял», - добавил патриарх.

Предстоятель церкви отметил многочисленные заслуги Лужкова перед городом, облик которого он изменил, особенно патриарх отметил восстановление храмов.

«Нужно вспомнить, что именно его инициативой, его настойчивостью, способностью в том числе и вступать в критические дискуссии с власть имущими, был построен этот величественный храм. Не буду говорить о многих трудных моментах, которые предшествовали этому строительству. Если бы не настойчивость, не мужество нашего мэра, если бы не его горячая убежденность в правоте того дела, которое он хотел осуществить - восстановить этот порушенный и оскверненный храм, то мы бы сегодня не стояли под его величественными сводами», - подчеркнул Кирилл.

Кроме того, отметил Кирилл, Лужков делал все не формально, потому что должен, а совершал это так, как понимал всю важность последствий для жизни людей.

«Он очень внимательно относился к людям, не только к тем близким, родным, соратникам, которые его окружали. Он вообще внимательно относился к людям, ведь достаточно сказать, что все социальные инициативы, направленные на поддержание малоимущих в Москве, были его инициативами. В том числе и доплата пенсий пенсионерам», - сказал патриарх.

Напомним, 12 декабря проходят отпевание и похороны бывшего столичного градоначальника Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря в немецкой клинике во время операции на сердце.