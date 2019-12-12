Москва готова принять на лечение Ратко Младича

Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич нуждается в помощи врачей. И Россия готова принять его для лечения. Об этом в Совбезе ООН заявил заместитель нашего постоянного представителя Геннадий Кузьмин.

При этом Москва гарантирует, что после улучшения состояния Младича, его вернут в голландскую тюрьму.

В июле этого года сын генерала Дарко Младич сообщил о резком ухудшении здоровья отца, которого доставили в больницу Гааги из тюрьмы ООН. Ему была оказана медицинская помощь, после чего он продолжил отбывать заключение. При этом диагноз генерала не раскрывался.

Два года назад Международный трибунал по делам бывшей Югославии приговорил Младича к пожизненному заключению по обвинениям в геноциде и военных преступлениях. Запад считает Младича главным организатором резни в Сребренице в 1995 году. После взятия города формированиями боснийских сербов были убиты 7000 местных мусульман.