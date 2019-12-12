Собянин возложил цветы к гробу Юрия Лужкова

Мэр Москвы Сергей Собянин простился с бывшим столичным начальником Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.

Собянин прибыл на церемонию прощания в 11.00 мск, возложил цветы к гробу и выразил соболезнования вдове Елене Батуриной, дочерям Лужкова и другим близким покойного.

Ранее мэр столицы рассказал о своем общении со своим предшественником, отмечая, что в последний год они виделись довольно часто. По его словам, Лужков всегда был заряжен делом и постоянно говорил о сельском хозяйстве.

Собянин сказал, что они не говорили о московских делах, а их беседы можно было назвать «чисто человеческими». Мэр подчеркнул, что Москва досталась Лужкову в непростой постсоветский период и он достойно справился с вызовами своего времени.

Юрий Лужков скончался 10 декабря в немецкой клинике во время операции на сердце. Он являлся мэром Москвы с июня 1992 года до сентября 2010 года - более 18 лет.