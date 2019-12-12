В храме Христа Спасителя прошло отпевание Лужкова
Проститься с экс-градоначальником пришли сотни людей, в том числе глава Минобороны Сергей Шойгу и нынешний мэр Москвы Сергей Собянин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Москве в храме Христа Спасителя прошло отпевание экс-мэра столицы Юрия Лужкова. Богослужение провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Проститься с бывшим градоначальником пришли глава Минобороны Сергей Шойгу, действующий столичный мэр Сергей Собянин, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, ректор МГУ Виктор Садовничий и еще сотни людей.
После отпевания экс-градоначальника похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище.
Напомним, Юрий Лужков ушел из жизни 10 декабря в Мюнхене из-за осложнений, которые возникли при операции на сердце. Причиной смерти экс-мэра стала сильная аллергическая реакция.