«Вы всегда были души человеком»: Бабкина на прощании о Юрие Лужкове

В храме Христа Спасителя в эти минуты продолжается церемония прощания с бывшим московским мэром Юрием Лужковым, которая началась в 7 часов утра и должна закончиться около 14.00.

Проститься с экс-главой столицы приехала певица Надежда Бабкина, которая в своей речи поблагодарила Юрия Лужкова за оказанное ей доверие и право открыть свой собственный театр в центре Москвы.

«Товарищи, сослуживцы, друзья. Примите соболезнования. Дорогой Юрий Михайлович, бесконечная Вам благодарность за то, что Вы были удивительным руководителем с человеческим лицом. Вы любили людей и думали о жизни. Огромным удовольствием было быть с Вами. Вы были масштабным руководителем, российским политиком, человеком, которому известны все чаяния. Я Вам искренне благодарна за то, что Вы мне поверили и доверили создать в центре Москвы театр. И при жизни я успела сказать Вам слова благодарности. Вы любили культуру и всегда были души человеком. Ваш земной путь завершается, но пусть дальнейший путь будет Ваш светлым. Мы все скорбим и любим Вас. Вечная Вам память. Вечная Вам слава», - сказала Надежда Бабкина.

Юрий Лужков, руководивший Москвой более 18 лет, скончался 10 декабря в одной из немецких клиник в Мюнхене после операции на сердце. Ему было 83 года.