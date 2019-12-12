МИД РФ выразил решительный протест послу Германии

Посол Федеративной Республики Германия в РФ Гезе фон Гайр был вызван в российский МИД, где ему выразили решительный протест в связи с объявлением двух российских сотрудников российского посольства в Берлине «persona non grata».

В качестве ответных мер и в соответствии с 9-й статьей Венской конвенции российская сторона приняла решение также объявить persona non grata двух сотрудников российского посольства в Берлине.

Послу ФРГ вручили соответствующую ноту.