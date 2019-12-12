В России отмечается День Конституции

День Конституции отмечают сегодня в России. Свод главных законов страны был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. В референдуме приняли участие почти 60 миллионов россиян.

Новая Конституция сильно изменила структуру высших органов государственной власти, в ней был закреплен принцип разделения властей и сделан большой шаг на пути усовершенствования федеративного устройства страны.

Конституция России имеет высшую юридическую силу, ей подчиняются все остальные законы. По традиции, при вступлении в должность президент приносит присягу народу на экземпляре специального издания. Его красный переплет сделан из тончайшей кожи варана, а на обложке расположены накладной серебряный герб и тисненая золотом надпись.

На протяжении 12 лет День Конституции был официальным выходным, сейчас это просто праздничная дата.