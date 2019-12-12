Сибирские танкисты и мотострелки начали подготовку к «АрМИ-2020»
На десятикилометровой трассе военнослужащие прошли все традиционные препятствия «Танкового биатлона» и «Суворовского натиска»: ров, коллейный мост и «минное поле».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На полигон Юрга вышли экипажи танков и боевых машин 74-й бригады для подготовки к всеармейским играм «АрМИ-2020».
После сдачи нормативов по вождению команды приступают к практической стрельбе. Победители продолжат борьбу в окружном этапе конкурса.
В 2020 году решением министра обороны Сергея Шойгу Армейские международные игры пройдут с 23 августа по 5 сентября.