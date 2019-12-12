Олег Газманов приехал проститься с Лужковым

Российский певец Олег Газманов приехал в храм Христа Спасителя, чтобы проститься с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым.

Он передал фотографию вдове Лужкова Елене Батуриной, сидящей в первом ряду, и положил у гроба огромный букет красных гвоздик.

Олег Газманов был шокирован новостью о смерти бывшего столичного мэра, о чем сразу написал в соцсетях. По его словам, он был знаком с Лужковым лично и помнит о нем исключительно хорошие вещи.

«Это был человек воистину энциклопедических знаний. На любой гуманитарный или технический вопрос следовал подробнейший ответ с цифрами и выводами. Несмотря на колоссальную загрузку, он увлекался многими вещами - разводил пчел, играл в футбол, теннис, катался на горных лыжах. Был очень активным: всегда что-то придумывал, изобретал, делился новыми идеями и проектами», - написал Газманов в Instagram.

Ректор МГУ Виктор Садовничий во время церемонии прощания отметил вклад Юрия Лужкова в развитие Москвы и университетов. Он назвал экс-мэра столицы великим человеком, бравшим на себя ответственности и спасавшим любую ситуацию.

Напомним, Юрий Лужков умер на 84-м году жизни в Мюнхене после операции на сердце.