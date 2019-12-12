Шойгу посетил церемонию прощания с Юрием Лужковым

Министр обороны России Сергей Шойгу приехал в храм Христа Спасителя проститься с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

Закрытый гроб, накрытый государственным флагом, стоит в центре храма напротив царских врат и алтаря, возле него находятся постамент для цветов и портрет Лужкова.

Отпевание начнется в 11.00, его совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В храм продолжают приходить люди, желающие проститься с Лужковым. Они приносят цветы и ставят свечи за упокой.

Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище. Бывший мэр столицы ушел из жизни 10 декабря в возрасте 83 лет. Причиной смерти названа аллергическая реакция, которая возникла во время операции.