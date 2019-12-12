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Садовничий рассказал о вкладе Лужкова в развитие МГУ

Александра Арсентьева
10:55 12.12.2019
В 1993 году Лужков заложил камень в развитие нового кампуса университета, сейчас там выросло новое здание.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Ректор МГУ Виктор Садовничий выступил с речью на прощании с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым. Он отметил его вклад в город и развитие университетов столицы.

«Дорогие друзья, мы пришли попрощаться с великим человеком, чье имя стало символом эпохи, а эпоха была трудной. В такие времена появляются люди, которые берут на себя ответственность, трудяги, честные, и они спасают ситуацию, родину, народ. Юрий Михайлович относился к таким людям», - сказал Садовничий.

Садовничий вспомнил, что после прихода Лужкова на пост мэра Москва стала приобретать ухоженный вид, он начал реализовывать грандиозные проекты.

«Стали расти современные жилые дома, уходили пятиэтажки, восстанавливался храм Христа Спасителя, когда колоссальную помощь получили музеи, театры, каждый благодарил мэра»,- отметил ректор МГУ.

В 1993 году Лужков заложил камень в развитие нового кампуса МГУ, сейчас там выросло новое здание.

«Новый кампус Московского университета, он равен тому, что построила страна за всю историю - 250 лет для университета. Это было сделано за 10 лет», - добавил Садовничий.

Он также рассказал, что Лужков помогал преподавателям и профессорам университетов столицы с жильем.

По словам ректора университета, для медовухи на День студента каждый год Лужков доставлял мед, который был собран на его пасеке.

«Я благодарю Вас за тот вклад, который Вы внесли в развитие страны, в развитие Москвы и в развитие моего родного Московского университета. Мы Вас избрали почетным профессором, и это по праву. Я всегда буду помнить великого человека Юрия Михайловича Лужкова, прощайте, пусть земля Вам будет пухом», - добавил Садовничий.

Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище. Бывший мэр столицы ушел из жизни 10 декабря в возрасте 83 лет. Причиной смерти названа аллергическая реакция, которая возникла во время операции.

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