Посол Белоруссии в РФ передал слова соболезнования близким Лужкова от Лукашенко

Посол республики Беларусь в России Владимир Семашко во время церемонии прощания в храме Христа Спасителя передал глубокие соболезнования семье экс-мэра Москвы Юрия Лужкова от белорусского президента Александра Лукашенко.

«С чувством огромной печали и сожаления воспринял известия о смерти Юрия Лужкова. Ушел из жизни талантливый политик и выдающийся государственный деятель, истинный друг Белоруссии, отдавший много сил и энергии сплочению двух братских народов, становлению развития белорусско-российских отношений. С его именем неразрывно связано множество знаковых инициатив и проектов, которые позволили укрепить контакты между нашими странами. От имени белорусского народа и от себя лично в этот горестный день выражаю родным и близким Юрия Михайловича свои соболезнования по поводу невосполнимой утраты», - привел слова Лукашенко посол Белоруссии.

Церемония прощания с Лужковым началась в 7 утра 12 декабря в храме Христа Спасителя и продлится до 14.00. Затем бывшего столичного градоначальника похоронят на Новодевичьем кладбище.

Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни в одной из клиник Мюнхена 10 декабря в связи с осложнениями после операции на сердце. Лужков был мэром Москвы более 18 лет.