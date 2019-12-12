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СМИ: Трамп предложил Лаврову увеличить товарооборот с Россией

Валентина Пескова
10:21 12.12.2019
Встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с президентом США состоялась 10 декабря.
СМИ: Трамп предложил Лаврову увеличить товарооборот с Россией
© Фото: Shealah Craighead, White House, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил о желании в несколько раз увеличить товарооборот с Россией. При этом американский лидер не уточнил, каким образом он собирается это сделать в условиях антироссийских санкций.

По данным осведомленного источника «Коммерсанта», на встрече 10 декабря стороны договорились в скором времени объявить о запуске российско-американского Делового консультативного совета. О его создании в июле 2018 года договорились Дональд Трамп и Владимир Путин.

Издание напоминает, что Москва и Вашингтон уже не раз намеревались укрепить экономические связи с помощью первых лиц. Так, пик товарооборота (31 миллиард долларов в 2011 году) пришелся на период деятельности созданной при президентах Дмитрии Медведеве и Бараке Обаме рабочей группы по развитию деловых связей двух стран. США заморозили работу в этом направлении после начала конфликта на Украине.

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