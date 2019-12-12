Скончался последний французский ветеран эскадрильи «Нормандия - Неман»

Последний французский ветеран авиаполка «Нормандия - Неман» Андре Пейрони ушел из жизни в возрасте 99 лет во Франции.

«Искренние соболезнования от лица российского народа, благодарность за его подвиг. Вечная память тебе, наш французский друг», - написано в Twitter посольства России.

Французский истребительный авиационный полк «Нормандия» был создан в 1942 году и базировался на Тульской земле. За заслуги при форсировании реки Неман в 1944 году полк стал называться «Нормандия - Неман».

В состав эскадрильи входили 96 французских пилотов.