Скончался последний французский ветеран эскадрильи «Нормандия - Неман»
Авиамеханик Андре Пейрони умер в возрасте 99 лет во Франции.
© Фото: AmbRusFrance Twitter
Последний французский ветеран авиаполка «Нормандия - Неман» Андре Пейрони ушел из жизни в возрасте 99 лет во Франции.
«Искренние соболезнования от лица российского народа, благодарность за его подвиг. Вечная память тебе, наш французский друг», - написано в Twitter посольства России.
Французский истребительный авиационный полк «Нормандия» был создан в 1942 году и базировался на Тульской земле. За заслуги при форсировании реки Неман в 1944 году полк стал называться «Нормандия - Неман».
В состав эскадрильи входили 96 французских пилотов.