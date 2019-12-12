Небензя призвал СБ ООН принять политическую резолюцию по КНДР

Постпред РФ при ООН Небензя призвал Совбез принять политическую резолюцию по ситуации на Корейском полуострове. Он заявил о необходимости стимулирования КНДР к сотрудничеству в ответ на действия КНДР, которые она предприняла в ожидании «наших позитивных действий».

«С этой целью предполагаем, что настало время принять политическую резолюцию Совета по ситуации на Корейском полуострове», - сказал Небензя РИА Новости.

Он призвал все стороны к возобновлению диалога между Вашингтоном и Пхеньяном, с целью «поиска взаимоприемлемых политико-дипломатических развязок».

«Вновь подчеркиваем- это единственно возможный путь к мирному решению проблем Корейского полуострова и формированию в Северо-Восточной Азии прочных механизмов безопасности, что отвечает интересам всех стран региона и мирового сообщества в целом», - заметил постпред РФ при ООН.

В конце года истекает срок предоставления Вашингтоном новых предложений по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, о чем в последнее время Пхеньян все чаще напоминает. По мнению северокорейского МИД, Пхеньян уже достаточно шел навстречу США, и если теперь Вашингтон не сделает ответных шагов, то получит соответствующий «подарок на Рождество».