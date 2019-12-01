Неизвестные обстреляли пассажирский лайнер в Камеруне: кадры с места
Инцидент произошел во время захода на посадку в аэропорту Баменда.
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На северо-западе Камеруна пассажирский борт авиакомпании Cameroon Airlines оказался под обстрелом при подходе к аэропорту Баменда. Кадры с места происшествия были выложены очевидцами.
На кадрах представлены выходные отверстия от пуль, которые пробили корпус самолета.
В результате инцидента воздушное судно совершило посадку. Информация о жертвах не поступала, сообщает агентство Reuters.