Неизвестные обстреляли пассажирский лайнер в Камеруне: кадры с места

На северо-западе Камеруна пассажирский борт авиакомпании Cameroon Airlines оказался под обстрелом при подходе к аэропорту Баменда. Кадры с места происшествия были выложены очевидцами.

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На кадрах представлены выходные отверстия от пуль, которые пробили корпус самолета.

В результате инцидента воздушное судно совершило посадку. Информация о жертвах не поступала, сообщает агентство Reuters.