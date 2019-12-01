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Работают «глушилки»: фанаты «Спартака» оскорбили Дзюбу на матче с «Зенитом»

Ирина Егорова
20:30 01.12.2019
Болельщики красно-белых начали проявлять недовольство после первого забитого гола Дзюбы.
Работают «глушилки»: фанаты «Спартака» оскорбили Дзюбу на матче с «Зенитом»
© Фото: АГН Москва Global Look Press

С фанатской трибуны московского «Спартака» на матче 18-го тура Российской премьер-лиги с питерским «Зенитом» слышны оскорбления в адрес Артема Дзюбы.

Оскорбления посыпались после того, как «Зенит» открыл счет. Журналист Василий Конов сообщил, что на стадионе включили «глушилки», которые направлены на фанатский сектор.

«На секторе шум, что уши болят», - пишет в своем Twitter журналист.

В предыдущем туре фанаты «Спартака» также оскорбляли Дзюбу, где они встречались с «Уралом».

На текущий момент «Спартак» не сравнял счет. Ранее свои прогнозы на матч «Зенита» со «Спартаком» сделали Мостовой и Боярский.

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