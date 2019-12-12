Предвестники Апокалипсиса: сотни птиц замертво упали с неба в Британии

Три сотни птиц были найдены мертвыми на автомобильной дороге на острове Ангси в Уэльсе (Великобритания). Одна из местных жительниц Ханна Стивенс сказала, что видела, как стая летала в небе, а спустя час все они оказались на дороге.

«Я насчитал 150 прошлой ночью, но сдался, потому что повсюду разбросаны сотни из них», - передает Daily Mail слова одного из жителей.

Другой сказал, что птиц было около 300.

«Как-будто они просто упали замертво с неба», - подчеркнул он.

По информации издания, некоторые считают, что ужасное происшествие может быть предстоящим предзнаменованием. А некоторые не видят в этом ничего странного, утверждая, что и раннее видели массовую гибель других животных – морских ежей, морских звезд.

Полиция на данный момент ведет проверку случившегося, проведены необходимые экспертизы, чтобы выяснить причину массовой гибели птиц.