Фанаты «Спартака» запускают акцию «За цирки без диких животных»
Организация «Фратрия» работает над запуском благотворительного проекта в защиту диких животных, которых угнетают в цирках.
© Фото: Dmitry Golubovich Global Look Press
Объединение фанатского футбольного клуба «Спартак» собирается запустить благотворительный проект в защиту диких животных, над которыми совершаются насильственные действия в цирках и индустрии развлечений в целом.
Наблюдение за действиями такого характера «приводят к психологическим травмам как у детей, посещающих такие цирки, так и у циркачей-дрессировщиков», говорится в сообщении на сайте «Фратрии».
По их мнению, жестокое обращение с животными «должно навсегда остаться в прошлом как дурной сон».