Фанаты «Спартака» запускают акцию «За цирки без диких животных»

Объединение фанатского футбольного клуба «Спартак» собирается запустить благотворительный проект в защиту диких животных, над которыми совершаются насильственные действия в цирках и индустрии развлечений в целом.

Наблюдение за действиями такого характера «приводят к психологическим травмам как у детей, посещающих такие цирки, так и у циркачей-дрессировщиков», говорится в сообщении на сайте «Фратрии».

По их мнению, жестокое обращение с животными «должно навсегда остаться в прошлом как дурной сон».