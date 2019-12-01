Глава Забайкальского края рассказал о последствиях трагического ДТП с автобусом

Глава Забайкальского края Александр Осипов записал видео из больницы, в котором рассказал «Звезде» о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом и о том, как проходила спасательная операция.

«У нас в крае произошло горестное событие. Автобус "Сретенск - Чита" слетел с моста, перевернулся и упал. 19 человек погибло. 19 человек мы доставили в районные больницы - Нерченска, Шилки и Кокуя», - рассказал Осипов.

Глава Забайкальского края посетил пострадавших в больницах и рассказал об их состоянии.

«Восемь человек находятся в тяжелом состоянии, пять в среднем. Шесть человек, пригодных для транспортировки, санитарной авиацией из Нерчинска мы сегодня эвакуировали, направили в больницы края», - подчеркнул Александр Осипов.

Он отметил, что были получены консультации от ведущих московских медицинских центров, и подчеркнул, что ситуация находится на контроле в столичном Минздраве.

По его словам, Татьяна Голикова лично звонила и выясняла о необходимой требуемой помощи.

«Будет оказана помощь и поддержка всем тем, у кого сегодня с травмами в больницах близкие, и тем, кто близких потерял», - отметил он.

Глава Забайкальского края попросил всех оказать помощь и поддержку, в первую очередь психологическую, тем, кто оказался в трагической ситуации.

Прокуратура начала проверку, следователи возбудили уголовное дело. Его ход стоит на контроле в ведомстве, заявил председатель СК России Александр Бастрыкин.