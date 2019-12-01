Корабли ВМФ будут регулярно совершать кругосветные плавания

Корабли Военно-морского флота России начнут выполнять регулярные кругосветные походы, дающие опыт плавания в различных широтах. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов

Как он сказал на заседании Военного совета ВМФ в Санкт-Петербурге, кругосветные походы эффективны по всем показателям.

«Анализ первого в новейшей истории ВМФ РФ кругосветного похода отряда боевых кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" в 2019 году, позволил принять решение о внедрении в практику выполнения регулярных кругосветных походов отрядов кораблей», - подчеркнул главком.

Корабли Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» вернулись после кругосветного похода в августе нынешнего года. Моряки проплыли боле 40 тысяч морских миль за 175 суток. Корабли побывали в четырех океанах и портах семи стран.