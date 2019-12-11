Новые виды гирлянд могут вызвать приступ эпилепсии

Новогодние гирлянды могут вызвать эпилептические припадки даже у здоровых людей, предупредил врач-невролог Василий Генералов.

Специалист рассказал в эфире радио Sputnik, что новые виды гирлянд, которые в последнее время стали популярны, стали диодными и слишком яркими, они несут реальную угрозу здоровью человека.

«Их ставят в мелькающие режимы, и мне это не нравится. Для людей, склонных к так называемым фоточувствительным эпилептическими приступам, это может представлять опасность для здоровья», - пояснил врач.

При этом, по словам невролога, вероятность возникновения эпилепсии может возникнуть у любого человека из-за резких контрастов. Специалист пояснил, что ранее такие припадки стали возникать из-за компьютерных игр у людей, не сталкивавшихся с ними прежде. Врач напомнил, что эпилептические приступы спровоцировал даже мелькающий логотип Олимпиады в Лондоне.

«В начале этого века была неожиданная вспышка эпилепсии. Компьютерные игры с резким контрастом белого и черного вызывали эпилептические приступы у тех, кто даже не подозревал о том, что у них есть такая склонность», - подчеркнул Генералов.

Специалист отметил, что на таких гирляндах следует размещать предупреждения, а на улице необходимо избегать негативного влияния таких мелькающих огоньков. По его словам, в случае неприятных ощущений и дискомфорта от ярких огней следует закрыть глаза рукой, так как просто зажмурится не поможет, а лучше и вовсе – уйти.

«Если вы почувствовали дискомфорт от ярких огней, следует отвернуться или закрыть глаза рукой. Параллельно с этим надо покинуть место, где идет световая провокация. Это единственная помощь в этой ситуации», - посоветовал невролог.