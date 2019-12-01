Тела 16 погибших в трагедии в Забайкалье опознаны

Опознаны тела 16 из 19 погибших в результате падения автобуса с моста недалеко от города Сретенска в Забайкальском крае.

«Все тела доставлены в Сретенскую ЦРБ, 16 из них уже опознаны», - цитирует ТАСС исполняющего обязанности вице-премьера Забайкальского края Андрея Гурулева.

Пассажирский автобус упал с моста на замерзшую реку 1 декабря.

В результате ДТП погибли 19 человек, еще 19 были доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести.