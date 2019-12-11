Массовое нашествие медуз у берегов Севастополя: видео

У берегов Севастополя сегодня можно наблюдать самое настоящее нашествие медуз: в Балаклавскую бухту приплыли несколько тысяч морских обитателей.

Для человека большой опасности они не представляют, поскольку могут причинить максимум небольшой ожог. Кроме того, в Крыму уже кончился купальный сезон и людей в воде нет.

Причины внезапной активности медуз в зимний периоды не ясны.