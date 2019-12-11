Урбанисты назвали самые комфортные города для жизни в России

Самым комфортным и доступным для жизни городом в России был признан Краснодар. Институт территориального развития «Урбаника» провел исследование и составил рейтинг российских городов по уровню комфортности, в который попало 100 населенных пунктов.

Города оценивались по 100-балльной шкале. Баллы складывались из показателей двух групп, в которых оценивались качество городской среды и стоимость услуг.

Краснодар возглавил этот список, как пишет РБК, так как последние 10-15 лет стал активно развиваться и скоро станет городом-миллионником. Он набрал много баллов благодаря своему приятному климату, обеспеченности жилой и коммерческой застройкой наряду с относительно невысокими затратами.

В Топ-5 попали также Сургут, Петербург, Тюмень и Калуга. Столица России, Москва, не попала даже в 20-ку и оказалась на 52-м месте «комфортного» рейтинга. Дело в том, что в российской столице по сравнению со средней заработной платой сохраняется высокая стоимость жизни.

Урбанисты признали «относительно доступными» по стоимости среди всех городов четыре миллионника – Петербург, Пермь, Челябинск и Красноярск. В них сочетаются высокий уровень средней зарплаты с относительно невысокой стоимостью недвижимости, основных товаров и услуг.

Наименее комфортными для жизни россиян оказались Севастополь, Владикавказ, Бийск и Армавир. Замыкает рейтинг Уссурийск в связи с низкими зарплатами в сочетании с дорогим жильем. По словам авторов исследования, в рейтинг не вошли города Московской области, так как по территориальной и экономической структуре являются частью столицы.