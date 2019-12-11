В Раду внесли законопроект об особом статусе Донбасса
Инициаторами поправок стали депутаты партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
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Украинские депутаты партии «Слуга народа» Давид Арахамия и Александр Корниенко внесли на рассмотрение проект поправок к закону об особом статусе Донбасса, который действует до 31 декабря.
Речь об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей шла на недавно состоявшемся саммите «нормандской четверки» в Париже. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен еще на год.
Текст предложенных поправок к закону пока не опубликован, сообщает ТАСС.