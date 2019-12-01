В ЦБ назвали причину укрепления рубля

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что рубль укрепился в условиях международных санкций, и главной причиной этого стал приток капитала в страны с формирующимися рынками.

«Инвесторы ищут, где есть более доходные бумаги, вложения, и поэтому наблюдался такой приток капитала во многие страны с формирующимися рынками, к которым относится и Россия», - сказала Набиуллина в интервью телеканалу «Россия-1».

По данным с начала года, рубль сохраняет положительную динамику и вырос примерно на 8,5% по отношению к доллару и почти на 11% - к евро.

Также она добавила, что Центробанк уже «привык» быть более осмотрительным в условиях санкций.