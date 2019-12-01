Спасатели освобождают людей из автобуса в Забайкалье: первые минуты после трагедии
В результате аварии 19 человек погибли, 19 доставлены в больницу с повреждениями различной степени тяжести.
© Видео: Еж, Telegram © Фото: Еж, Telegram
Сотрудникам спасательной службы удалось завершить работы на месте трагедии в Забайкалье, где днем 1 декабря пассажирский автобус слетел с моста. Кадры освобождения пострадавших оказались в распоряжении «Звезды».
Бригады скорой медицинской помощи доставили всех пострадавших в Сретенскую, Нерчинскую и Шилкинскую центральные районные больницы.
В результате аварии 19 человек погибли.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Причиной происшествия, по предварительной информации, стало лопнувшее колесо.