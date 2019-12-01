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Спасатели освобождают людей из автобуса в Забайкалье: первые минуты после трагедии

Светлана Головина
19:14 01.12.2019
В результате аварии 19 человек погибли, 19 доставлены в больницу с повреждениями различной степени тяжести.
© Видео: Еж, Telegram © Фото: Еж, Telegram

Сотрудникам спасательной службы удалось завершить работы на месте трагедии в Забайкалье, где днем 1 декабря пассажирский автобус слетел с моста. Кадры освобождения пострадавших оказались в распоряжении «Звезды».

Бригады скорой медицинской помощи доставили всех пострадавших в Сретенскую, Нерчинскую и Шилкинскую центральные районные больницы.

В результате аварии 19 человек погибли.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Причиной происшествия, по предварительной информации, стало лопнувшее колесо.

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