Украинцам и белорусам станет проще получить российский паспорт
В будущем обязательный экзамен и собеседование при подаче заявления могут быть отменены.
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Гражданам Украины и Белоруссии в будущем, возможно, станет проще получить российский паспорт. В МВД предложили отменить обязательный экзамен и собеседование при подаче заявления на российское гражданство. Соответствующий законопроект уже направлен в Госдуму для принятия в первом чтении.
Предполагается, что изменения коснутся лишь тех соискателей, которые свободно говорят на русском языке. Это будет проверяться при их обращении в миграционные центры.
По последним данным, на территории России проживают и желают получить гражданство более 170 тысяч украинцев и порядка 32 тысяч белорусов.