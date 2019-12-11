Украинцам и белорусам станет проще получить российский паспорт

Гражданам Украины и Белоруссии в будущем, возможно, станет проще получить российский паспорт. В МВД предложили отменить обязательный экзамен и собеседование при подаче заявления на российское гражданство. Соответствующий законопроект уже направлен в Госдуму для принятия в первом чтении.

Предполагается, что изменения коснутся лишь тех соискателей, которые свободно говорят на русском языке. Это будет проверяться при их обращении в миграционные центры.

По последним данным, на территории России проживают и желают получить гражданство более 170 тысяч украинцев и порядка 32 тысяч белорусов.