Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Украинцам и белорусам станет проще получить российский паспорт

Валентина Пескова
09:04 11.12.2019
В будущем обязательный экзамен и собеседование при подаче заявления могут быть отменены.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Гражданам Украины и Белоруссии в будущем, возможно, станет проще получить российский паспорт. В МВД предложили отменить обязательный экзамен и собеседование при подаче заявления на российское гражданство. Соответствующий законопроект уже направлен в Госдуму для принятия в первом чтении.

Предполагается, что изменения коснутся лишь тех соискателей, которые свободно говорят на русском языке. Это будет проверяться при их обращении в миграционные центры.

По последним данным, на территории России проживают и желают получить гражданство более 170 тысяч украинцев и порядка 32 тысяч белорусов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.12.2019, 16:50
Шойгу назвал Лужкова незаурядным и целеустремленным руководителем
Дата11.12.2019, 03:50
«Адмирал Эссен» впервые запустил «Калибры» в Черном море: видео
Дата11.12.2019, 08:33
Сборная России по боксу отказалась ехать на Олимпиаду без флага
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата10.12.2019, 17:51
Эксперт: системы С-400 в Арктике на порядок усилят потенциал ПВО
Дата08.12.2019, 20:50
Непокорный КВ: как пятеро танкистов трое суток отбивались от немцев подо Ржевом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:03 В стране и мире
Видео
Массовое нашествие медуз у берегов Севастополя: видео
09:44 В стране и мире
Урбанисты назвали самые комфортные города для жизни в России
09:41 В стране и мире
В Раду внесли законопроект об особом статусе Донбасса
09:27 Вопросы истории
Видео
В Праге все же установят памятник власовцам
09:04 В стране и мире
Видео
Украинцам и белорусам станет проще получить российский паспорт
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Звериное чутье: стая волков устроила погоню за авто на трассе в Татарстане
Названа возможная причина гибели издателя «Тинькофф Журнала»
Видео
Холодильник для Ленина. Безумные идеи биокосмистов
Видео
Заступился за друга: смертельная схватка собак со стаей волков попала на видео
Видео
Плющенко коньком пробил трубу с водой во время выступления
Видео
«Очень тяжело»: Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.